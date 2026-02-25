Met Gala'nın 2026 teması belli oldu! İşte yeni kıyafet kuralı...

Moda dünyasının Oscar'ı olarak bilinen ve her yıl düzenlenen Met Gala, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleşiyor.

Bir bağış gecesi olan Met Gala'da elde edilen gelir, Metropolitan Museum’un Kostüm Enstitüsü’nün sergi ve araştırma faaliyetleri için kullanılır.

Bilet fiyatları oldukça yüksektir ve milyonlarca dolar bağış toplanır.

Met Gala, yalnızca bir davet değil; aynı zamanda o yıl açılan Kostüm Enstitüsü sergisinin açılışıdır.

Hollywood yıldızları, sporcular, sanatçılar ve iş insanları katılır. Kırmızı halı görünümleri dünya çapında gündem olur.

2026 MET GALA TEMASI AÇIKLANDI

Her yıl belirlenen bir tema olur ve davetliler kıyafetlerini bu temaya göre tasarlar.

Ünlü tasarımcılar ve markalar, yaratıcılıklarını en iddialı şekilde sergiler.

2026 yılının teması ise "Moda sanattır" olacak.

4 Mayıs'ta düzenlenecek gecede etkinliğin ana eş başkanları arasında şarkıcı Beyoncé, oyuncu Nicole Kidman ve tenis yıldızı Venus Williams yer alacak.