Çıplak yürüyen Melisa Aydınalp'ten korkunç itiraf! "Lisedeyken öğretmenim..." Armağan Çağlayan'a konuk olan manken Melisa Aydınalp, caddelerde yarı çıplak yürümesinin nedenini açıkladı.

ensonhaber.com

İstanbul sokaklarında giydiği kıyafetler nedeniyle dikkatleri çeken Melisa Aydınalp, bu sebeple yurt dışı çıkış yasağı almıştı.

Yürüyüşlerinin sebebi merak edilen Aydınalp, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu.

Protestosuna devam eden Melis Aydınalp, şaşırtmaya devam ediyor.

“Vücudumu seviyorum ve vücudumu görmeyi de seviyorum. Bu sebeple daha dar ya da daha açık kıyafetler giymek hoşuma gidiyor” diyen Aydınalp dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2000 doğumlu üniversite öğrencisi Melisa, tacize uğradığını itiraf etti.

İşte o açıklamalar...

"Özgürlük için"

"Özgürce giyinemediklerini düşünüyorum, ve hatta özgürce giyindiklerinde içlerinin asla rahat olmadığını, hep bir endişeyle yürüdüklerini düşünüyorum. Göğüs dekoltesi giymek istemiyorsunuz diye giyecek kadınlara da engel olmayın. Bu bizim için çok önemli. Yani biz birine karşı mücadele ederken bir de kadınlara karşı mücadele etmek istemiyoruz.

"Korkmuyorum"

Korkarak yaşayamam ki, ben bir ışık yaktım. Bir özgürlük konusunu ortaya attım ve bunu devam ettireceğim ve ettirmekte zorundayım, bu benim görevim. Ama geri çekilmek ve ya bir şey yapmamak ya da söz hakkına sahip olmana rağmen susmak bence asıl korkaklık.

"Öğretmenim taciz etti"

Ben lisedeyken bir öğretmenim tarafından tacize uğramıştım bütün erkeklerin içinde. Mini etek giydiğim için, mini eteğimle rahat olmamam gerektiğini ve utanmam gerektiğini söyledi ve eteğimi açmaya çalıştı."