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Çocuk Duymasın'ın Beton Orçun'u şimdilerde taş oldu! Kaslı vücuduyla mankenleri solladı

Çocuk Duymasın'ın Beton Orçun'u şimdilerde taş oldu! Kaslı vücuduyla mankenleri solladı Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.