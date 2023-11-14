Çocuk Duymasın'ın Beton Orçun'u şimdilerde taş oldu! Kaslı vücuduyla mankenleri solladı

İlk olarak 2002 yılında ATV yayınlanan Çocuklar Duymasın, Türk televizyon tarihine geçti.
Tamer Karadağlı, Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrolünde yer aldığı efsane dizide, Alp Eren Khamis ise Beton Orçun'a hayat verdi.
Daha bebekken Selami ile Gönül'ün çocuğu olarak dizide yer alan genç isim, şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.
Annesini küçük yaşta trafik kazası sonucu kaybeden Alp Eren, mankenlere taş çıkartmaya başladı.
Gören hayran kaldı
2002 ile 2019 yılları arasında yayımlanan Türk dizisinde Gönül ve Selami'nin biricik oğlunu canlandıran çocuk oyuncu şimdilerde 19 yaşında.
Küçük yaşlardan itibaren ekranlarda yer alan Khamis, başarılı oyunculuğuyla alkış topluyor. Genç ismin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ise 'yok artık' dedirtti.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Beton Orçun'un son hali mankenlere taş çıkardı.