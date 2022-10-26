Çukur dizisi yeniden mi başlayacak? Çukur ekranlara geri mi dönüyor? Yapımcı açıkladı!

Bir dönem ekranlara damga vuran Çukur dizisi, büyük ilgi görmüştü. Dizi severler, "Çukur dizisi geri mi dönüyor? Çukur yeniden mi başlayacak?" sorularını araştırıyor. İşte yapımcının açıklaması...

2017 - 2021 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi o dönem büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk, senaristliğini ise Gökhan Horzum ve Damla Serim üstlendi.

4 sezon ekranlarda boy gösteren Çukur dizisinin oyuncu kadrosunda ise, Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstengil, Kubilay Aka, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu gibi başarılı isimler yer aldı.

Oyuncuları ve aksiyon içeren sahneleriyle dikkat çeken fenomen dizinin yapımcısından yeni haber geldi.

Dizi severler, "Çukur dizisi geri mi dönüyor? Çukur yeniden mi başlayacak?" sorularına yanıt arıyordu. İşte yapımcının açıklaması...

Çukur dizisi ekranlara geri mi dönüyor?

Çok sevilen Çukur dizisinin, dijital platformda yeniden başlayacağı iddiası gündeme gelmişti. Bu iddialar hayranlarını heycanlandırırken, dizinin yapımcısından açıklama geldi. İşte detaylar...

Yapımcısı açıkladı

Ay Yapım CEO'su Kerem Çatay, "Yazmışlar, ben de okudum. Çukur için hiçbir planımız yok." dedi. Senarist Gökhan Horzum ise, dijital meselesinin doğru olmadığını dile getirdi.