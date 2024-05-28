CZN Burak'tan Filistin'e destek paylaşımı Burak Özdemir, Gazze'de yaşanan katliama tepkisini göstermeye devam ediyor. Ünlü isim yaptığı tatlıda Filistin bayrağını resmetti ve Filistinlilere desteğini gösterdi.

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ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere soykırım uyguluyor. Gazze şeridinde saldırılarını sürdüren İsrail, sivilleri katletmeye devam ediyor.

Refah kentinde güvenli bir bölge oluşturulmuştu ancak İsrail, orayı da hem havadan hem de karadan saldırılarla abluka altına aldı.

Dün ve bugün toplamda 66 Filistinli hayatını kaybetti.

Ancak yapılan bu soykırıma dünya, ticari kaygılar sebebiyle sessiz kalmaya devam ediyor.

Ancak insanlık onuru için tepki gösteren, Filistin'e destek veren ünlüler de var.

Onlardan biri de elbette CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir...

Filistin'e destek paylaşımı

Ünlü isim, Filistin'e desteğini yaptığı bir paylaşımla yeniden gösterdi. Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalmayan Özdemir, yaptığı paylaşımda Filistin bayrağını resmederek desteğini bir kez daha göstermiş oldu.

"Korkup sessiz kalamam"

Özdemir, daha önce de Ensonhaber'e özel açıklamalarda bulunmuş ve Filistin'e desteğini açıklamıştı.

CZN Burak, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: