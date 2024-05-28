İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere soykırım uyguluyor. Gazze şeridinde saldırılarını sürdüren İsrail, sivilleri katletmeye devam ediyor.
Refah kentinde güvenli bir bölge oluşturulmuştu ancak İsrail, orayı da hem havadan hem de karadan saldırılarla abluka altına aldı.
Dün ve bugün toplamda 66 Filistinli hayatını kaybetti.
Ancak yapılan bu soykırıma dünya, ticari kaygılar sebebiyle sessiz kalmaya devam ediyor.
Ancak insanlık onuru için tepki gösteren, Filistin'e destek veren ünlüler de var.
Onlardan biri de elbette CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir...
Filistin'e destek paylaşımı
Ünlü isim, Filistin'e desteğini yaptığı bir paylaşımla yeniden gösterdi. Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalmayan Özdemir, yaptığı paylaşımda Filistin bayrağını resmederek desteğini bir kez daha göstermiş oldu.
"Korkup sessiz kalamam"
Özdemir, daha önce de Ensonhaber'e özel açıklamalarda bulunmuş ve Filistin'e desteğini açıklamıştı.
CZN Burak, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
Olacak olan olur zaten, bu zamana kadar kimseye yanlışım olmadı. Hiç kimseden de korkum olmadı. Korkacak bir şey de yapmadım. Allah'tan başka da kimseden korkum yok. Sonra da insanları kırmaktan korkuyorum.
Şu an Gazze'de yaşanan insanlık dramı. Bence tarihin en acı olaylarından biri. Ticari kaygılarım ya da başıma bir şey gelecek diye asla buna sessiz kalamam. Şu anda Türkiye'nin en yüksek takipçili hesabı bana ait. Burada mazlumların seslerini de duyurabiliyorsam ne ala. Hazreti Ali'nin sözüdür: "Bir zulme engel olamıyorsanız en azından onu duyurun."
Birileri tarafından hedef gösterilmek, vicdanımın önüne geçmiyor. Herkes sussa da, kimse konuşmasa da ben, Filistinli kardeşlerim için konuşacağım. Elimden ne gelirse onların yanında olacağım. 2021'de Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimle birlikte bir ay boyunca iftar yemeği hazırladık. Binlerce kardeşimizle birlikte orucumuzu açtık. Onların da ne kadar Türkiye'yi sevdiklerinin canlı şahidiyim. Arapça da konuşuyorum. Ve onlar bizim desteklerimizi kalplerinde hissediyorlar. Bir an önce bu acının dinmesini diliyorum.
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