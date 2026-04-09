Taşacak Bu Deniz 24. bölüm ön izleme: Esme'nin bekarlık horonu

Cuma akşamı 24. bölümüyle ekrana gelecek olan Taşacak Bu Deniz’in yayınlanan ön izlemesi, izleyicilere eğlenceli anların sinyalini verdi.

Şerif'ten boşanan Esme'nin bekarlık mutluluğu bölüme yansıdı.

Esme’nin Fadime ve Eleni ile horon oynadığı sahneye Adil, İso ve Oruç’un da katılmasıyla ortaya neşeli ve samimi görüntüler çıktı.

Esme'nin manisine yine Gezep'in desteğiyle karşılık veren Adil, horonun da tadını çıkarttı.

Ön izlemeye, "Deme bana bekarım, kollarımda ağlarsın" sözleri damga vurdu.