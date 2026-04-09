Kızılcık Şerbeti’ne yeni karakter: 136. bölümde gelecek

Ekranların reyting rekortmeni yapımı Kızılcık Şerbeti, nefes kesen bir sezon finaline doğru adım adım ilerliyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Özgür Sevimli’nin yönettiği Gold Film imzalı dizi, takvimlerde bir değişiklik yaşanmazsa 22 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 138. bölümüyle sezon finali yapacak.

Öte yandan, hikayeye damgasını vuracak yeni bir karakterin de diziye katılacağı duyuruldu.

ASAF GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisine Asaf karakteri dahil olacak.

Asaf, dizide Başak'ın kardeşi olarak gelecek. Karakteri kimin canlandıracağı ise henüz belli olmadı.