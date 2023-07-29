Damadı kandıran gelin olay oldu! Öncesi ve sonrasını paylaştı... Gören inanamadı Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bir gelin, makyajdan önce ve sonraki hallerini paylaştı. Gören ise damada, "Kandırılmışsın" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Sosyal medya hesaplarından paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi... Özellikle düğün sezonunda paylaşılan videolar, büyük ilgi görüyor. Yeni eklenen video ise bir geline ait. Düğünden önce hazırlık aşamasına dair video çeken bir gelin, öncesi ve sonrasıyla olay oldu. Görenler hayal kırıklığına uğradı Sosyal medyada paylaşılan videoda makyajdan önceki halini en başa koyan gelin, akabinde ise makyajdan sonraki halini ekledi. Makyajdan önce farklı biri olan gelinin makyajla birlikte bambaşka birine dönüştüğü görüldü. Gelinin iki farklı halini görenler ise damada acıyarak, "Büyük dolandırıcılık" dedi.