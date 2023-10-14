Danla Biliç ve Çakal'dan aşk pozları! Kucağına oturup öpücük aldı... Sosyal medya fenomeni Danla Biliç ile rap şarkıcısı Çakal'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Çiçeği burnunda fenomen çift, romantik pozlarıyla beğeni topluyor.

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YouTube'da çektiği makyaj videoları ile popüler olan ünlü fenomen Danla Bilic, milyonların tanıdığı bir fenomen haline geldi.

Instagram'da 6 milyondan fazlay takipçisi bulunan Biliç, magazin gündeminin de gündeminden düşmüyor.

Daha önce Yusuf Engin, Kadir Güneş, Kubilay Aka gibi isimlerle birlikte olan Danla Biliç, ünlü rapçiye gönlünü kaptırdı.

Danla-Çakal aşkı

İmdat, Lütfen ve Cuma gibi parçalara imza atan rap şarkıcısı Çakal ile sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan eden Danla Biliç, takipçilerini şoke etti.

Biliç, yeni aşkı Çakal ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.

Son olarak sevgilisinin kendisini öperken pozlarını paylaşan ünlü fenomene 'Aşk sarhoşu' yorumları yapılıyor.