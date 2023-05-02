David Beckham yıllardır sakladığı hastalığını açıkladı! Bakın ailesi uyuduktan sonra ne yapıyormuş.. Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham yaptığı itiraf ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü futbolcunun yıllardır sakladığı o hastalığı..

Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham yaptığı itiraf ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

David Beckham, yıllardır kimsenin bilmediği o sırrını ilk kez açıkladı. İngiliz futbolcu uzun yıllardır Obsesif Kompulsif Bozukluk hastalığı ile mücadele ettiğini söyledi.

David Beckham, 'Ailesi uyuduktan sonra saatlerce temizlik yaptığını' söyledi...

Netflix'te yayınlanacak olan belgeselde bilinmeyen yönlerini anlatan David Beckham'ın bu itirafı büyük yankı uyandırdı..

Eşim bu durumdan rahatsız

Evde bulunan kullanılmış mumları dahi temizlediğini dile getiren David Beckham eşi Victoria Beckham’ın bu durumdan mutlu olmadığını dile getirdi.

Beckham, "O kadar çok temizlik yapıyorum ki dürüst olmak gerekirse, eşim tarafından bu davranışımın çok beğenildiğinden emin değilim" ifadelerine yer verdi..