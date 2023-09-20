Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu cesur golf tarzıyla mest etti! 'Yandı buralar' Deren Talu güzelliği ve fiziği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Deren Talu'nun son Instagram pozları büyük bepeni topladı. İşte o kareler..

ensonhaber.com Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan büyük kızı Deren Talu sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. 26 yaşındaki Deren Talu sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Deren Talu'nun Instagram'da 413 bin takipçisi bulunuyor. Deren Talu'nun yaptığı paylaşımlar takipçilerinin büyük beğenisini toplarken her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum topluyor. Özel hayatı ile de sık sık magazin gündemine yer alan Deren Talu aşk hayatı ile adından söz ettiriyor. Reklam filmlerinde rol alan Deren Talu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram hesabından golf oynarken verdiği pozları paylaşan Deren Talu büyük beğeni topladı. İşte Deren Talu'nun golf tarzı..

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