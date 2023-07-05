Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan bikinili paylaşım! 'Yerli Kendall Jenner' Deren Talu cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Deren Talu'nun bikinili pozları kısa sürede binlerce ve beğeni yorum alarak gündeme geldi. İşte o kareler..

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

1996 yılında Amerika'da dünyaya gelen Deren Talu güzelliği ve fiziği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Talu'nun Instagram'da 411 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü ismin her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Özel hayatı ile zaman zaman magazin gündeminde yer alan Deren Talu’nun, bir süredir Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral’la aşk yaşadığı iddia edildi.

Aşk hayatı ile gündeme gelen Deren Talu son olarak tatilden paylaştığı kareler ile dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Deren Talu'nun Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımlar büyük beğeni topladı. Deren Talu bikinisiyle verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte o kareler..