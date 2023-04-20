Defne Samyeli'nin kızları ayna pozuyla beğeni topladı! 'Güzelliğiniz annenizi gölgede bırakmış' Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin'in ayna pozu sosyal medyada gündeme oturdu. İki kardeşin bu pozu takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte o kare..

Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu sosyal medya paylaşımları ile sık sık dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyorlar.

Güzellikleri ile dikkat çeken Deren ve Derin'in dün paylaştıkları bir poz sosyal medyada gündeme geldi.

İki kardeşin ayna pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri Talu kardeşlerin pozuna yüzlerce yorum yaptı.

İkilinin o pozuna "Maşallah abla kardeş çok güzelsiniz", "Güzelliğiniz annenizi gölgede bırakmış" ve "Çok şık ve güzelsiniz" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Deren Talu ve Derin Talu'nun o paylaşımı..

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Deren Talu ve Derin Talu'nun binlerce takipçisi bulunuyor.

Deren Talu'yu instagramda 402 bin kişi takip ederken kardeşi Derin Talu'yu ise 241 bin kişi takip ediyor.