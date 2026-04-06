Delikanlı dizisindeki o sokaklar bakın neresi çıktı

Show TV’nin yeni sezon projeleri arasında büyük merak uyandıran Delikanlı’nın ilk bölümü heyecanla bekleniyor.

Dizi, bu akşam Show TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin hikayesi kadar seçilen çekim mekanları da sosyal medyada gündem oldu.

Dizide görülen sokaklar, parklar ve ikonik bölgelerin nerede olduğu merak ediliyor. İşte çekim yerleri…

DELİKANLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

Delikanlı dizisinin çekimleri, büyük ölçüde İstanbul’un tarihi ve modern dokusunu bir araya getiren çeşitli semtlerde gerçekleştiriliyor.

Dizinin merkezinde yer alan mahalle sahneleri için Balat, Fener, Hasköy ve Ayvansaray gibi İstanbul’un köklü semtleri öne çıkıyor. Fragmanda dikkat çeken dar sokaklar, cumbalı evler, taş kaldırımlar ve renkli mimarisiyle bu bölgeler, karakter Yusuf’un büyüdüğü çevreyi izleyiciye doğal ve samimi bir şekilde aktarıyor. Mahalle kahvesi, bakkal ve aile evi gibi sahneler bu bölgelerde çekiliyor.

Dizide yeraltı dünyasını konu alan sahnelerde Beyoğlu ve Karaköy çevresindeki eski hanlar, depo alanları ve restore edilmiş endüstriyel yapılar kullanılıyor.