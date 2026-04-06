Bize Bi'şey Olmaz bitti mi, yeni bölüm ne zaman? 6. bölüm tarihi

Başrollerini Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı, Disney+’ta yayınlanan “Bize Bir Şey Olmaz” kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.

Aktan ve Lal'in toksik ilişkisini gözler önüne seren dizi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

İlk bölümleriyle dikkat çeken diziyi yakından takip edenler, son bölümün ardından yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı.

Peki, Bize Bir Şey Olmaz 6. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, yeni bölüm takvimi...

DİZİ KONUSU

Aktan ve Lal, hayatlarının beklenmedik bir döneminde, kontrol edemedikleri bir aşkla karşılaşır ve tüm zıtlıklarına rağmen birbirlerine karşı koyamazlar.

Tutkulu aşkları; kırılganlıklar, bastırılmış duygular ve acılarla dolu, sarsıcı ve dönüştürücü bir iç yolculuğa dönüşür.

BİZE BİR ŞEY OLMAZ 6. BÖLÜM

Bize Bir Şey Olmaz 6. bölümü ile 8 Nisan 2026 Çarşamba günü yayınlanacak.