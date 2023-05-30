Demet Akalın'dan Yalı Çapkını fragmanına büyük tepki! 'Harbi iyi değilsiniz' Şarkıcı Demet Akalın, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Demet Akalın'a takipçileri destek oldu..

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin fragmanına tepki gösterdi.

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını büyük bir izleyici kitlesine sahip. Her Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda yer alan bazı sahneler ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı sinirlendirdi.

Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Oğlum biz kadına şiddete hayır diyoruz! Siz en sevdiğim dizide kızı vur diyorsunuz! Harbi iyi değilsiniz"

Bu paylaşımın ardından başka bir tweet daha atan Demet Akalın

"Bu dizi Gaziantep'te başladı. Oranın dokusu, Ferit'in sempatikliği ve aralarındaki uyumsuzluğun uyumunu, biz sevdik bayıldık. Bu ikilinin lütfen tadını kaçırmayın. Gidin oyuncularınızı başka işte parlatın! Bu ne ya sahne saatimi değiştiriyorum ben Seyran için" ifadelerine yer verdi.