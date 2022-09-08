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    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un balayı fotoğrafları gündem oldu! 'Çok yakışıyorsunuz'

    Geçtiğimiz haftalarda dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç balayına çıktı..
    • 08.09.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 15:34
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    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un balayı fotoğrafları gündem oldu! 'Çok yakışıyorsunuz'

    28 Ağustos'ta yaptıkları düğün ile evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayı tatiline çıktı.Demet Özdemir balayı fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Ünlü çiftin balayı pozları sosyal medyada büyük beğeni toplarken hayranları övgü dolu yorumlar yaptı.

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç un balayı fotoğrafları gündem oldu! Çok yakışıyorsunuz #1

    Demet Özdemir'in "Balayı" notuyla paylaştığı fotoğraflar altı yüz elli binden fazla beğeni alırken ikilinin mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

    İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un balayı kareleri..

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç un balayı fotoğrafları gündem oldu! Çok yakışıyorsunuz #2

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç un balayı fotoğrafları gündem oldu! Çok yakışıyorsunuz #3

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç un balayı fotoğrafları gündem oldu! Çok yakışıyorsunuz #4

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç un balayı fotoğrafları gündem oldu! Çok yakışıyorsunuz #5

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç un balayı fotoğrafları gündem oldu! Çok yakışıyorsunuz #6

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç un balayı fotoğrafları gündem oldu! Çok yakışıyorsunuz #7

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç un balayı fotoğrafları gündem oldu! Çok yakışıyorsunuz #8


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