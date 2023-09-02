Demet Özdemir'den frikik önlemi! Eteğinin fiyatını duyan inanamadı... Adım Farah dizisinde rol alan Demet Özdemir, Venedik Film Festivali'nde boy gösterdi. Festivalde Uluslararası En İyi Oyuncu Ödülü'nü alan Özdemir, tarzıyla olay oldu.

ensonhaber.com

Adım Farah dizisinde yer alan Demet Özdemir, ününü dünya çapında duyurmaya devam ediyor.

Başarılarıyla göz dolduran Özdemir, Uluslararası En İyi Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde Demet Özdemir, tarzıyla da gündem oldu.

Hayranları ikiye bölen kombin

Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Demet Özdemir’in festival tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Ünlü ismin tarzı ile ilgili sosyal medyada "Yakışmamış", "Etek hiç olmamış" gibi eleştirilerin yanı sıra "Melek gibisin", "Parlıyorsun" yorumları yapıldı.

Demet Özdemir'in çok konuşulan eteğinin fiyatının 6900 dolar yani yaklaşık 184 bin TL olduğu öğrenildi.