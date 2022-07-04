Demet Özdemir'in çiçekli bikinisinden firikik geldi.. Fiziğine alevler atıldı!

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ön balayına çıktı. Özdemir'in çiçekli bikinisiyle verdiği pozlar olay oldu.

26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen güzel oyuncu Demet Özdemir; Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi projelerde boy gösterdi.

2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk üzerine eğitim alan Demet, EFES kızlarıyla birlikte dans etti.

Bengü'nün Hodri Meydan klibinde de yer alan Demet Özdemir, genellikle yer aldığı yaz dizileri sayesinde tanındı.

Son olarak Şükrü Özyıldız ile Aşk Taktikleri'nde boy gösteren ve beğeni toplayan Demet, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlandı.

Evinin bahçesinde gösterişli bir nişan yapan ve herkesi etkileyen Özdemir, yorgunluğunu atmak için sevgilisiyle tatile çıktı.

Teknede çiçekli bikinisiyle poz veren ve fiziği ile herkesi etkileyen Özdemir'e sosyal medyadan yorum yağdı.

Demet Özdemir coştu

Sosyal medyada 15.2 milyon takipçisi bulunan Özdemir, bikinili pozuyla görenleri mest etti. Bron teniyle olay olan Özdemir'in fotoğrafı beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Nişanlısı ile ön balayın yapan Demet Özdemir'e gelen yorumlar arasında şu ifadeler yer aldı;

"Sen gerçekten dünyanın en güzelisin, iyi eğlenceler çünkü bunu en çok sen hak ediyorsun. mutlu ol!"

"Gerçekten mutlu olmak için ihtiyacım olan tek şey sensin"

"Atess"

"ÇOK GÜZELLL"

"Wowww"