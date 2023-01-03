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- "Demir Kadın: Neslican" resmi fragmanı! "Yaşadıklarım değil, mücadelem güzel"
"Demir Kadın: Neslican" resmi fragmanı! "Yaşadıklarım değil, mücadelem güzel"
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 16:07
- Güncelleme : 03.01.2023 - 16:09
Genç yaşında kansere yakalanan ve 3 kez atlatmayı başaran Neslican Tay'ı Türkiye sosyal medya sayesinde tanıdı.
Mücadelesiyle herkese umut olan Neslican, acısıyla tatlısıyla hayatını takipçileriyle paylaştı.
Kanseri yenmek için asla pes etmeyen ve bu uğurda 1 bacağını kaybeden Tay, yine de pozitifliğini kaybetmedi. Instagram ve YouTube üzerinden paylaşımlar yapan Neslican, milyonların gönlünde taht kurdu.
TEDX'te oldukça etkileyici bir konuşma yapan Neslican, "Demir Kadın" lakabıyla anılıyordu.
2019 yılında hayatını kaybeden Neslican, Türkiye'yi yasa boğdu.
Hayatı beyaz perdede
Neslican'ın hikayesini yaşatmak ve duyurmak için harekete geçildi. Tay'ın hayatı Ceylan Yapım, K.A Yapım ve Cns Production tarafından film yapıldı.
Filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.
Oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.
Vizyon tarihi
Demir Kadın: Neslican'dan ilk fragman da geldi. 27 Ocak'ta vizyona girecek olan film, şimdiden beğenildi.