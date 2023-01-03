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"Demir Kadın: Neslican" resmi fragmanı! "Yaşadıklarım değil, mücadelem güzel"

"Demir Kadın: Neslican" resmi fragmanı! "Yaşadıklarım değil, mücadelem güzel"

Kanserle ettiği mücadelede azmiyle milyonlara örnek olan ve 2019 yılında yaşamını yitiren Neslican Tay'ın hayatı film oldu. "Demir Kadın: Neslican" filminin fragmanı da paylaşıldı.