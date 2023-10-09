Derin Talu minicik eteğiyle merdivenlere uzandı! Gören dilini yuttu: "Hazine mübarek" Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medya pozlarıyla hayranlarının aklını başından bir kez daha almayı başardı.

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Defne Samyeli'nin gündemden düşmeyen kızı Derin Talu, ablasının yolundan ilerlemeye deva ediyor.

Ablası gibi güzel olan ancak yaşına uygun giyinmediği için eleştirilen Derin Talu, son pozlarıyla yine olay oldu.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Talu'ya hayranlarından yorum yağdı.

Derin Talu'dan şov

Küçük yaşlardan itibaren adından söz ettiren Derin Talu son olarak bir teknenin merdivenlerine sere serpe uzandı.

Siyah minicik eteği ve derin yırtmacıyla cesur pozlara imza atan Derin Talu hayranlarını mest etti.

Sık sık annesinin genç olması üzerinden yorumlara maruz kalan Talu'ya "Annenden daha yaşlı görünüyorsun", "Çok abartı pozlar", "Çok seksisin" yorumları geldi.

Derin Talu bir süredir Emre Sabancı ile aşk yaşıyordu.