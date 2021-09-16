Derya Şensoy'dan duygusal paylaşım: Gönlümüz bir bulut, duygular alçak uçar...

Geçtiğimiz günlerde babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Derya Şensoy, babası ile olan bir fotoğrafı paylaştı. Şensoy paylaşımında, "Gönlümüz bir buluttur duygular alçak uçar, işte gökyüzündeyiz" dedi.

Usta sanatçı Ferhan Şensoy geçtiğimiz günlerde hayatını kaybederken, sanatçının ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Kızları Derya ve Müjgan Ferhan oldukça üzülürken, Derya Baykal ise duygularını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.

Ferhan Şensoy ile ilgili en üzücü detaylardan birisi ise torunu Pera'yı görememesi olurken, kızı Derya Şensoy babasının arkasından bir paylaşım daha yaptı.

Şensoy'un Instagram hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırırken, altına yazdığı not ise herkes tarafından beğenildi.

"GÖNLÜMÜZ BİR BULUTTUR"

Derya Şensoy, önceki gün babasıyla yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Şensoy paylaşımına, 'Ferhangi Şeyler' oyunundan bir repliği not düştü. İşte o replik;

"Gönlümüz bir buluttur duygular alçak uçar, işte gökyüzündeyiz."





DERYA BAYKAL'DAN DUYGUSAL VEDA

1988 yılında Ferhan Şensoy ile nikah masasına oturan ancak 2004 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanan Derya Baykal'ın, eski eşine olan son vedası herkesi duygulandırdı.

Birlikte sahneledikleri tiyatro oyunundan bir bölümü Instagram hesabı üzerinden paylaşan Derya Baykal, altına "Aşkımızın gemisi fındıkkabuğu oy. Ah, güle güle ustam" notunu düştü.

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