Euro
15.45
0.01%
Dolar
13.61
0.10%
Altın
810.29
-0.01%
Borsa
2038
1.81%
Bitcoin
596.945
0.83%
BTXN Coin
37.17
-1.40%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    Deutsche Welle, 2 Filistinli gazeteciyi daha işten attı

    Almanya'da devlet destekli medya kuruluşu Deutsche Welle, 5 Arapça servisi çalışanını işine son vermesinin ardından 2 Filistin kökenli gazeteciyi daha işten çıkardı.
    • AA
    • 16.02.2022 - 04:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deutsche Welle, 2 Filistinli gazeteciyi daha işten attı

    Alman medyasındaki haberlerde, Zahi Alavi ile Yasir Ebu Mualek'in sosyal medya hesaplarında, geçmişte "antisemitik ifadeler kullandığı" iddiasıyla görevlerine son verildiği ifade edildi.

    İNCELEME BAŞLATILAN 8 GAZETECİDEN 2'Sİ

    Alavi'nin 17 yıldır, Ebu Mualek'in ise 12 yıllık DW çalışanı oldukları aktarılan haberlerde, 2 gazetecinin DW Genel Müdürü Peter Limbourg'un geçen haftaki basın toplantısında bahsettiği inceleme başlatılan 8 kişi içerisinde bulundukları belirtildi.

    Deutsche Welle, 2 Filistinli gazeteciyi daha işten attı #1

    İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISINI KINADIKLARI İÇİN

    Söz konusu sosyal medya paylaşımlarında, 2 gazetecinin İsrail'in 2014'te ablukaya alınan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını kınadıkları kaydedildi.

    Alavi'nin Temmuz 2014'te Facebook sayfasında, "Terörist İsrail devletinin Filistinlilere yaptığı tekrarlanan bir soykırımdır" paylaşımında bulunduğu ifade edildi.

    Alavi ve Ebu Mualek'in sosyal medya hesaplarında kendilerine destek verenlere teşekkür ettikleri görüldü.


    İlginizi Çekebilir

    Kilo vermek istiyorsanız kaçınmanız gereken 5 meyve türü
    Sağlık

    Kilo vermek istiyorsanız kaçınmanız gereken 5 meyve türü

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Diyarbakır'da esnaflardan mum yakma eylemi
    Gündem

    Diyarbakır'da esnaflardan mum yakma eylemi

    Görüş Bildir