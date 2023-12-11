Dilan Çiçek Deniz Kubilay Akay’a poz verdi! Karlar içinde dekolteli pozlar… Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka Fransa’ya kar tatiline gitti. Dian Çiçek Deniz karlar içinde dekolteli elbiseyiyle poz verdi Kubilay Aka çekti…

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Sosyal medyada son zamanların aşk dedikodularının başında Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka yer alıyor. Şu sıralarda Fransa’da kar tatili yapan ikili bu dedikoduları güçlendirmeye devam ediyor.

Deniz, kısa süre önce Mert Yazıoğlu ile anlaşmazlılar nedeniyle yollarını ayırmıştı. Ayrık hakkında ise "Bunlar her insan arasında olabilen normal şeyler. Hiç bulandırmaya gerek yok. Anlaşamadığımızı fark ettik ve saygı çerçevesinde ayrılık kararı aldık" demişti.

Ayrılığın ardından Deniz’in adı yeni aşk dedikodularıyla gündeme gelmeye başladı. Dedikodular devam ederken Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka Fransa tatilinden eğlenceli ve samimi paylaşımlar yapmaya devam eti.

Sosyal medyayı ikiye bölen ikili hakkında, iki yakın arkadaş mı yoksa iki aşık mı ikilemi devam ediyor. Aka’nın yakın arkadaşı Deniz’in eski aşkı Mert Yazıcıoğlu’nun Fransa tatliline yaptığı kafaları iyice karıştırdı.

Birbirlerinin paylaşımlarına kalpker ve iltifatlar bırakan ikili cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Deniz dekolteli elbisesiyle iddialı kar pozları verdi Aka çekti.

Güzel oyuncunun mini dekolteli elbisesiyle paylaşımları sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

Bunları da es geçmedi...

Beğeni rekorları kıran pozları fotoğraflayan Aka paylaşımı es geçmeyerek "Val-d'Isère'nin Prensesi" yorumunu yaptı. Aka’nın yormuna kalpli emojiler ile karşılık veren Deniz “Aşk mı yaşıyorlar” iddiasına yeni bir katkıda bulundu.