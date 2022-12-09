Dilan Çiçek Deniz'in kalp koyarak paylaştığı mini etekli pozları, kusursuz fiziğini ve uzun bacaklarını bir kez daha ortaya koydu. Yaptığı işler ve aşklarıyla adından söz ettiren oyuncu, yorum aldı.

28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen genç ve güzel isim Dilan Çiçek Deniz, lise yıllarında üç sene boyunca tiyatro üzerine eğitim aldı.

17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp ödül alan Dilan, Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken bölümünü bıraktı.

Asıl istediği İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'ne geçiş yapan Dilan Çiçek Deniz, on beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında bir şiir kitabı çıkardı.

2014 yılında da Miss Turkey yarışmasına katılan Dilan Çiçek, ikinci oldu ve oyunculuk alanında adımlar atmaya başladı.

İlk kez Tatlı Küçük Yalancılar ile kamera karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinde Sena'ya hayat verdi ve asıl ününü bu sayede kazandı.

Bu dizi sayesinde de Altın Kelebek'te "Yıldızı Parlayan Ödülü"ne layık görülen Dilan, son olarak Kusursuz Kiracı ile ekrana geldi.

Güzel oyuncunun bu dizisi beklenilen ilgiyi göremezken, Kal dizisindeki cesur sahneleri ile akılları baştan aldı.

Hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren Dilan, sosyal medya üzerinden ise birbirinden cesur karelerini yayınlıyor.

Mini eteği ile çektirdiği birden fazla karesini hayranlarının beğenisine sunan Dilan, tıpkı diğer fotoğraflarında olduğu gibi övgü dolu yorumlar aldı.

Dilan Çiçek Deniz minisi

Son olarak Kal dizisi ile adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya üzerinden verdiği karelerle dikkatleri çekiyor. Mini eteği ile poz veren Çiçek, kusursuz fiziğini bir kez daha konuşturdu.

Ünlü ismin hayranları kalp emojileri koyarken, "Çok güzelsin Dilan" demeyi de ihaml etmedi. Hayranlarını seven ve onlarla iletişimi koparmak istemeyen Dilan, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson arasında şimdi de dövme krizi yaşanıyor. Evlilik yolundayken kıskançlığı nedeniyle ilişkisini noktalayan oyuncu, birlikte olduğu dönem göğüslerine yaptırdıkları şimşek dövmesini sildireceği haberine, Saevarsson’dan cevap gecikmedi.

Thor, "Her dönem: Sonsuza kadar" yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti. Yönetmenin bu mesajı, barışmak için Deniz’e zeytin dalı uzattığı yorumlarına neden oldu.