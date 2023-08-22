Dilan Çiçek Deniz’in cesur pozları sosyal medyayı yıktı geçti! "Aura meselesi bu şekerim" Estetik operasyonlarıyla bambaşka biri haline gelen Dilan Çiçek Deniz, iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı. Kırmızı şapkası ve bikini üstüyle verdiği poz beğeni rekoru kırdı.

ensonhaber.com

Çukur, Alev Alev, Bodrum Masalı, Tatlı Küçük Yalancılar gibi dizilerle adını milyonlara duyuran Dilan Deniz Çiçek, özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son zamanlarda yaptığı estetik operasyonlarla ağızları açık bıraktı.

Değişen görünümü ve tarzıyla dikkat çeken oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı fotoğrafıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

İddialı pozuna yorum yağdı

Kırmızı şapkası ve bikini üstüyle verdiği cesur poz, sosyal medyada adeta bir fırtına estirerek beğeni rekorları kırdı.

Takipçilerinden "Güzelliğini hiç bozma", "Dünyanın en güzel kızı", "Kırmızı sana çok yakışıyor" yorumları geldi.

İşte o cesur pozlar...