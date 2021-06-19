Dilan Çıtak Tatlıses kimdir? İbo'nun kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi kimdir?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bu akşam İbo Show yeni bölüm konukları arasında yer alıyor. İzleyiciler Dilan Çıtak hakkındaki bilgileri araştırıyor. İşte hayatı ve biyografisi...

brahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak, merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Bir süredir birbirlerine dargın olan ikili, aralarındaki buzları eritti. İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan, aylar sonra İbo Show programında buluştu.

İbrahim Tatlıses ile pek yan yana görünmeyen 31 yaşındaki kızı Dilan Çıtak'a dair bilgiler araştırılıyor..

Peki Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte detaylar..

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?

Dilan Tatlıses, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumludur. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu.

Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti.

2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bırakarak enstürmanına piyano olarak devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe).

Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer almıştı.

DİLAN ÇITAK TATLISES'İN ANNESİ KİMDİR?

Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak, 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile yaşadığı kısa süreli ilişki sonrası Dilan'ı dünyaya getirmiştir. İbrahim Tatlıses'in bebeği kabul etmemesi üzerine Dilan'ı kendisi büyüten Işıl Çıtak, ikinci kez evlilik gerçekleştirmiştir. Işıl Çıtak'ın evlendiği kişinin ismi Dilan'ın soyadını taşıdığı Cem Çıtak'dır. Dilan baba olarak hep onu bilmiştir.