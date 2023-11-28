Dilan Polat 'Şampiyonlar Ligi' diyerek paylaşmıştı! Fenomenler soruşturmaya dahil edildi! Dilan Polat’ın 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" ifadesiyle paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarının ardından gözaltına alınan ve ifadeleri alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 15 kişi geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 15'i tutuklanmış, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca Polat çiftine ait 27 şirkete ise kayyum atanmasına karar verildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile gündeme gelen bazı fenomenlerde dikkat çekmeye başlamıştı.

Lüks yaşantılarını sosyal medya hesaplarından gözler önüne seren birçok fenomen son dönemde gündeme oturmuştu.

2019 yılında Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Murat Ağırel yaptığı açıklamada "Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' diye paylaştığı fotoğrafta bulunan tüm isimler Polat soruşturmasına dahil edildi." dedi.

Murat Ağırel ayrıca 12 kişi hakkında yurtdışı yasağı istenildiğini ifade etti.

Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi ismiyle tanınan Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri yer alıyor.