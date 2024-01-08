Dilan Polat yeni şube açtı, sosyal medyada paylaştı! "Ailecek açılışa gidiyoruz" Kara para aklama iddiasıyla cezaevinde tutulan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat adına yeni bir şube açıldı.

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ensonhaber.com

Güzellik merkezi sahibi fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat geçtiğimiz aylarda tutuklandı.

Vergi kaçırma ve kara para aklama iddiasıyla haklarında dava açılan çiftin şirketlerine kayyım atandı.

Malvarlıkları dondurulan ve araçlarına el konulan Polat çifti, yine şoke etti.

Güzellik merkezinin yeni şubesinin İstanbul Kağıthane'de açılacağı Dilan Polat'ın yedek sosyal medya hesabından duyuruldu.

Ailecek açılış

‘Ailecek açılışa gidiyoruz’ notuyla Dilan Polat Yedek hesabında paylaşılan karede Dilan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat’ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat’ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan’ın yanı sıra çiftin avukatı Hüseyin Kaya da yer aldı.