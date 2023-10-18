Dilan Polat'ın asıl mesleği bakın neymiş! Duyan kulaklarına inanamadı.. Sosyal medya fenomeni ve iş insanı olarak tanınan Dilan Polat'ın asıl mesleği ortaya çıktı. İşte Dilan Polat'ın asıl mesleği...

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Vergi kaçırma ve kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma devam ediyor.

Son haftaların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Polat magazin gündeminden düşmüyor.

Lüks yaşantılarını gözler önünde yaşayarak dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Birbirlerine aldıkları lüks hediyeler ve yaptıkları sürprizler ile uzun süredir gündemde olan Polat ailesi son olarak vergi kaçırma iddiaları ile gündeme oturmuştu.

Asıl mesleği ortaya çıktı

Güzellik merkezleri bulunan ve kozmetik ürünler satan Dilan Polat'ın geçmişte bebek ve doğum fotoğrafçısı olduğu ortaya çıktı.

2012 yılında fotoğrafçılığa başlayan Dilan Polat birçok ünlü isim ile çalışmış. Dilan Polat'ın çalıştığı isimler arasında Demet Akalın, Esra Erol ve Yeliz Yeşilmen gibi isimler yer alıyor.

Dilan Polat sadece bebek ve doğum fotoğrafçılığı değil aynı zamanda klip fotoğrafçılığı da yapmış.

Dilan Polat'ın 5 yıl önce Esra Balamir'in klip fotoğrafçısı olduğu ortaya çıktı.