Dilan Polat'tan şoke eden itiraf! Sosyal medya çalkalanıyor "Çok mahcubuz..." Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat’tan şoke eden itiraf geldi. O sözleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

ensonhaber.com

Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın ismi son günlerde sıkça gündemde.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil olmak üzere birçok şüpheli tutuklanmıştı.

Bu durum, toplumda büyük yankı uyandırmış ve sürekli tartışılan bir konu haline gelmişti.

Dilan Polat ve eşinin tutuklanmasının ardından, sosyal medya platformlarında yaptıkları açıklamalarla dikkat çekmişlerdi. Vergi suçlamalarını reddetmiş ve sürekli denetim altında olduklarını iddia etmişlerdi.

Ancak Engin Polat'ın cezaevine girmesinin ardından sessizliğe gömüldüğü, Dilan Polat'ın ise farklı bir taktik izlediği görüldü.

Avukatı aracılığı ile kamuoyuna bilgi aktaran Dilan Polat’ın itirafı duyanları şaşkına çevirdi.

Suçlamaları kabul etti

Avukatı aracılığı ile Odatv’nin sorularını yanıtlayan Dilan Polat, vergi kaçırma suçlarını dolaylı yoldan kabul etti. O sözleri gündeme oturdu. Dilan Polat, röportajında şu ifadelere yer verdi:

"Ben davanın nasıl gittiğine dair çok bir şey bilmiyorum ama avukatım soruşturmanın normal gittiğini, vergiyle ilgili sorunlarımız olduğunu söylüyor. Davanın nasıl gittiğinden ziyade varsa bizim devletimize bir borcumuz cezası neyse ödeyeceğiz. Bu konuları ihmal etmişiz, bundan dolayı tabii ki mahcubuz."

Uzun süre gündemi meşgul eden intihar etmeye çalıştığı iddialarına ise şu sözlerle yanıt verdi:

“İntihar gibi bir kararlılık halinde olmuyor insan ama çok sıkıştığım zamanlar oluyor. Çok sevdiğim biriyle telefon görüşmesi yaparken veya bir dostum avukat abilerim gelince onlardan ayrıldıktan sonra kısa sürede toparlanamıyor Hüseyin (Kaya) Abi, sanki avukat gibi değil de iç güzellik uzmanı gibi davranıyor bize. Bazen de sert konuşuyor ama bundan sonra iç güzellik merkezi açacağız gibi espri yapıyor öyle savrulup gidiyoruz…”