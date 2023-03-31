Dile kolay 11 yıl! Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un son aşkını herkes tanıyor... Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'yı canlandıran usta oyuncu Çetin Tekindor, dillere destan bir aşk yaşadı. 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu isim ise en az kendisi kadar ünlü bir meslektaşı oldu. Boşanma kararı verdiler, dayanamayıp barıştılar. Üstüne tekrar boşandılar. İşte Çetin Tekindor'un aşk hikayesi...

Türk dizi ve sinema sektörünün "dede" figürü olan Çetin Tekindor, oyunculuk performansı ile herkesin gönlünde taht kuran bir isim oldu.

"Kaçamak" filmi ile sinemayla tanışan Çetin Tekindor, yeteneği ve karakterize sesiyle gittikçe ustalaştı.

Hafızalarda "Babam ve Oğlum" filmiyle yer edinen Tekindor, genellikle evin büyüğü, dede ve baba figürlerini canlandırdı.

Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı, Asi, Karadayı, Av Mevsimi, Dedemin İnsanları gibi yapımlarda rol alan Çetin Tekindor, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde yer alıyor.

Dizide Halis Ağa karakterini canlandıran Tekindor, izleyicilerin hakkındaki bilgileri sorguladığı bir isim.

77 yaşındaki Çetin Tekindor'un özel hayatı ve evli olup olmadığı ise en merak edilen konular arasında yer alıyor.

Türk magazininde parmakla gösterilen bir aşk yaşayan Çetin Tekindor, 11 yıl boyunca milyonların tanıdığı bir oyuncu ile aynı yastığa baş koydu.

Çetin Tekindor-Zerrin Tekindor

Çetin Tekindor, meslektaşı Zerrin Tekindor'a gönlünü kaptırdı. Aşkı karşılık bulunca da 1987 yılında nikah masasına oturdular.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'in Zerrin Tekindor, eşinin soyadını taşımaya devam etti.

Hira adlı bir oğulları olan çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı.