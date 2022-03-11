Diriliş Ertuğrul'un Halime'si sosyal medyayı yıktı! 'Leopar desenli sütyeni' görenin aklını aldı...

Diriliş Ertuğrul ve Ramo gibi dizilerde yer alan Esra Bilgiç, sosyal medyadan bir video paylaştı. Bir çekimde olduğu görülen Bilgiç'in leopar desenli sütyeni ise görenin aklını başından aldı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime karakteri ile hayatımıza giren güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi ile kariyerini zirveye taşıdı.

Murat Yıldırım ile yer aldığı Ramo'da canlandırdığı Sibel ile farklı bir oyunculuk keyfi sunan Bilgiç, bir dönem Gökhan Töre ile evliydi.

Özel hayatını göz önünde yaşamaktan hoşlanmayan ve sadece işiyle gündem olmak isteyen genç isim, şu sıralar yalnız.

Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Kanunsuz Topraklar'da boy gösteren ve saçlarını kısacık kestiren oyuncu, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Birbirinden güzel pozlarını hayranları için paylaşan Esra Bilgiç, katıldığı bir çekimden paylaşım yaptı.

Bilgiç'in çekimden paylaştığı karede siyah ceketin içerisine giydiği leopar desenli sütyeni dikkati çekerken, çekimin konusu hakkında bilgi yer almadı.

ESRA BİLGİÇ NEFES KESTİ

Katıldığı bir çekimden video paylaşan Esra Bilgiç, bilgi vermedi. Hayranları reklam mı yoksa dizi mi çektiğine dair meraklandı. Herhangi bir detay paylaşmayan Bilgiç'in yine güzelliği ön plandaydı.

Leopar desenli olduğu görülen sütyeni ile güzelliğini bir kez daha ortaya koyan Esra Bilgiç, sosyal medyayı yıktı geçti.

"Bu ne güzellik Halime Hatun" yorumlarını alan oyuncunun yeniden ne zaman ekranlara döneceği ve hangi projede yer alacağı akıllarda bir soru işareti...

İŞTE ESRA BİLGİÇ'İN HİKAYESİNDE PAYLAŞTIĞI ÇEKİM VİDEOSUNDAN KARELER