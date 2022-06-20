Dizi sektöründen bomba duyuru... Hazır olun, o efsane proje yeniden ekranlara dönüyor!

TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinin yeniden ekranlara döneceği iddia edildi. Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı dizi, konusu ve kadrosu ile herkesin ilgisini çekmişti.

ES Film imzalı, ilk bölümü 15 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Aziz Tuna, Selim Bener, Ali Demirel ve Meryem Diri'nin birlikte kaleme aldıkları Halka, TRT ekranlarında seyirci karşısına çıktı.

28 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 19. bölümü ile final yapan dizinin başrollerinde; Nazan Kesal, Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı ve Ahmet Mümtaz Taylan yer aldı.

Polisiye ve aksiyon türündeki dizi, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin ani final ise herkesi üzmüştü.

Güçlü oyuncu kadrosunun bir araya geldiği dizinin yeniden başlayacağı söyleniyordu ancak geçen süre içerisinde bu gerçekleşmedi.

Yeniden aynı oyuncu kadrosu ile yarım kalan dizinin tamamlanmasını isteyen hayranlara ise bir müjde geldi.

Milliyet'ten Sina Koloğlu'nun duyurduğu müjdeye göre; Halka yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Halka geri dönüyor

Milliyet'ten Sina Koloğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi;

"HALKA GELİYOR. TRT'de yayınlanan #Halka dizisi büyük ilgi görmüştü. Farklı bir diziydi. Devamının çekilmesi yönünde izleyiciden büyük baskı geldi. Karşılığı geliyor anlaşılan. Kulağıma gelen, dizinin yeni bölümleri yazılıyor. 1 saatlik, 8 bölüm olacak.

Büyük olasılık TRT'nin dijital platformunda yayınlanması düşünülüyor. Daha önce Peaky Blinders'ın kurgucusunun, tüm bölümlerini dijitale uygun hızlı bir akışla yeniden kurguladığı yazılmıştı. İlk aşamada bu bölümlerin gelmesi düşünülüyor. Daha sonra, yeni bölümlerinin yayınlanması planlanıyor.

Kadroya yeni isimler gelecek gibi görülüyor. Tüm işler yolunda giderse, eylül ayında çekimlerin başlaması düşünülüyor. Anladığım, yapım ekibi yine de temkinli. Şahsen ben bir adım atılmasını önemli buluyorum.Halka' farklı bir diziydi ve hani tadı damakta kalmıştı diyebilirim."