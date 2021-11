Doğduğun Ev Kaderindir'den Evlilik Hakkında Her Şey'e bomba transfer! Rolüyle şaşırtacak

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Faruk karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Hepileri, FOX TV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna katıldı.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, ekran yolculuğuna devam ediyor.

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey, bir evliliğin bütün aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyor.

''The Split'' dizisinin yerli uyarlaması olan MF Yapım imzalı dizi, renkli konusu ve ünlü konuk oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Bu akşam 8. bölümüyle ekranlara gelecek olan Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna Sinem Uslu'dan sonra bomba bir isim daha dahil oldu.

ENGİN HEPİLERİ KONUK OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Faruk karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Hepileri, "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisine konuk oyuncu olarak katıldı.

Engin Hepileri, boşanmaların iç yüzünü ve evliliklerin görünmeyen detaylarını ekrana taşıyan dizide, Sinem Uslu'nun canlandırdığı ünlü şarkıcı Melisa'nın eşi ve aynı zamanda menajeri Koray rolüyle izleyiciyle buluşacak.

