TV8 ekranlarının stil yarışması Doya Doya Moda'nın dikkat çeken yarışmacısı Banu Teker, podyuma ilginç bir halde geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan eğlence ve moda programı Doya Doya Moda, yeni sezona başladı.

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran yarışmanın jüri koltuğunda bazı değişimler oldu.

Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Serdar Uzuntaş'ın oturduğu programa bu sene yeni bir isim dahil edildi.

Seray Sever'in ikiz bebekleri nedeniyle programa bu yıl katılamamasının ardından, yerine Yasemin Yılmaz Doya Doya moda jürisi oldu.

Her sezon olduğu gibi bu sezon da büyük ilgiyle takip edilen Doya Doya Moda yarışması birbirinden hırslı yarışmacılarıyla karşımıza çıktı.

Programının dikkat çeken isimlerinden biri de Banu Teker oldu.

Yarışmanın 17. bölüm fragmanında Banu'nun kombini sosyal medyada gündem oldu.

Vücudunu siyaha boyayan Banu'yu gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

Doya Doya Moda 17. Bölüm Fragmanı: Yarışmacı kendini siyaha boyadı