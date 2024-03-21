Düğününde eline elektro gitarı aldı: Sahne performansıyla davetlileri şaşırttı Sosyal medyaya yansıyan bir videoda düğününde elektro gitarla sahneye çıkan gelin, davetlileri şaşırttı. O anlar böyle görüntülendi.

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Düğünlerde gelinler ve damatların, davetlilere hazırladığı gösterilere alışkınız.

İşte o gösterilere bir yenisi daha eklendi.

Dans yerine bambaşka bir şey tercih etti

Dans gösterisi yerine bu kez gelin bambaşka bir şey tercih etti.

Eline elektro gitarı alan gelin, sahnede çaldığı müzik ile davetlileri de şaşırttı.

Gelin elektro gitar çaldı

O gelin rock tarzda bir şarkıyı başarıyla çalarken, performansını izleyenler "Sahneyi ağlattı" yorumları yaptı.

O gösteri sosyal medyada gündem oldu.