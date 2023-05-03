Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Met Gala'da kusursuz fiziğiyle büyüledi! "Kim der ki 53 yaşında!" 2023 MET Gala, dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirdi. Gala’da dikkat çeken isimlerden biri de 53 yaşındaki Jennifer Lopez oldu. Yıldız oyuncu iddialı kıyafetiyle herkesi büyüledi. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.

Dünya modasının en önemli etkinliği olan MET Gala, dünya yıldızlarını büyüleyici tasarımlarla kırmızı halıda buluşturdu.

Metropolitan Museum of Art’ın kostüm enstitüsü yararına New York kentinde düzenlenen Met Gala’da birçok ünlü isim geceye damga vurdu.

Galada boy gösteren dünyaca ünlü yıldızlardan biri de 53 yaşındaki iki çocuk annesi Jennifer Lopez oldu.

Latin müziğin kadın öncüsü olan, oyunculuğuyla ve dansıyla herkesi büyüleyen Jennifer Lopez, gala kıyafetiyle gündeme geldi.

1998’de Details dergisi tarafından ‘Yılın En Seksi Kadını’ olarak seçilen Jennifer Lopez, 53 yaşında fiziğiyle adından söz ettiriyor.

Yıldız isimlerin akın ettiği galada giydiği iddialı kıyafeti onu ön plana çıkardı. Takipçilerinden beğeni yağmuru geldi.

Kim der ki 53 yaşında!

Jennifer Lopez, Met Gala'daki göğüs ve sırt dekolteli kıyafetiyle herkesi büyüledi. Cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

1969 yılında New York’ta dünyaya gelen Jennifer Lopez, oyunculuk ve şarkıcılığın yanı sıra moda tasarımcısı, hayırsever, iş insanı, dansçı ve yapımcı olarak da biliniyor.

2000’li yılların en başarılı 3. kadın sanatçısıdır. 2007 yılında ikizlerini kucağına alan Jennifer Lopez, eski sevgilisi ve nişanlısı Ben Affleck ile 2022 yılında nikah masasına oturdu.