Yağmur Uçar

Yalnız oyunculuğu ile değil güzelliğiyle de dillere destan sanatçılardan olan Türkan Şoray, dünyanın gündeminde...

Son günlerde TikTok'ta en çok izlenen ve uygulanan makyaj videolarında, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın makyajı “Turkish Delight” akımı olarak adeta fırtına estiriyor.

"Türk Lokumu" adlı bu makyajı deneyen ünlü makyaj TikToker'ları, paylaşımlarına binlerce beğeni alıyor.

Özellikle belirgin eyeliner, dolgun kirpikler ve yumuşak geçişli far kullanımı ile dikkatleri üzerine çeken Turkish Delight makyajı, gözleri daha büyük ve etkileyici göstermeyi amaçlıyor.

İşte ilham olan o makyaj...