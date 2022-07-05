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    Düşük bütçeli erotik filmlerin yıldızıydı! Şahin K.'nın son hali 'sektör acımamış' dedirtti!

    Pornografik filmlerde rol almasıyla ünlenen Şahin K., uzun zamandır bir projede yer almıyor. Şimdilerde ne yaptığı merak edilen Şahin K. sosyal medyada ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 14:09
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    Düşük bütçeli erotik filmlerin yıldızıydı! Şahin K.'nın son hali 'sektör acımamış' dedirtti!

    Düşük bütçeli erotik film yıldızı denilince akla gelen ilk isim Şahin K. olur.

    Şahin K., Şahin Yılmaz veya gerçek adıyla Şaban Acar, Türk porno oyuncusu ve yönetmen olarak birçok filme imza attı.

    Şöhretini 170'in üzerinde düşük bütçeli porno filmde oynayarak kazanan Şahin K., emekliye ayrıldı.

    Hayat hikayesi oldukça garip olan Şahin K., yıllardır ortalıkta görünmüyor. Sevenleri ise zaman zaman neler yaptığını merak edip araştırıyor.

    İşte Şahin K.'nın hikayesi ve son hali...

    Müşteri temsilciğilinden porno yıldızlığına

    Türkiye'de oto tamircisi olarak çalışmaktayken aşık olduğu bir Alman-Türk kadınla beraber Almanya'nın Stuttgart kentine giden Şahin, gündüzleri fabrika işçisi olarak çalışıyor, akşamları ise erotik filmler satan bir şirkette telefonlara bakıyor ve müşterilerin şikayetlerini dinliyordu.

    Bir süre sonra müşteri memnuniyetsizliklerini dikkate alan ve kendi porno filmini çekmeye karar veren Şahin K., bu düşüncesini patronuyla paylaştı.

    Patronu ona bu işin zor olduğunu söyledi fakat Acar, gereken ekipmanları edinip filmde oynaması için bir kadın oyuncu buldu ve kararını gerçekleştirdi.

    Daha sonra Şahin K ve Şahin Yılmaz isimleri ile tanındı.

    Düşük bütçeli erotik filmlerin yıldızıydı! Şahin K. nın son hali sektör acımamış dedirtti! #1

    Elini eteğini çekti

    Şahin K 2002'de halka açık bir yerde cinsel ilişkide bulunmaktan tutuklandı. Bir süre hapiste yattıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

    Aralık 2007'de, 1,5 yıldır pornografik filmlerde rol almadığını ve bu işi bıraktığını açıkladı.

    Düşük bütçeli erotik filmlerin yıldızıydı! Şahin K. nın son hali sektör acımamış dedirtti! #2

    Şahin K'nın son hali

    Şahin K. şimdi ne yapıyor sorusunun yanıtı ise bilinmiyor. Almaya defterini kapatan ünlü ismin, Türkiye-Rusya arasında gidip geldiği söylentileri var.

    Son olarak İşler Güçler dizisinde rol alan Şahin K. sektörden uzak bir hayat kurdu.

    Instagram'da aktif olmayan Şahin K. son olarak 2014 yılında paylaşımda bulundu.

    İşte ünlü Türk porno yıldızının son görüntüleri...

    Düşük bütçeli erotik filmlerin yıldızıydı! Şahin K. nın son hali sektör acımamış dedirtti! #3

    Düşük bütçeli erotik filmlerin yıldızıydı! Şahin K. nın son hali sektör acımamış dedirtti! #4

    Düşük bütçeli erotik filmlerin yıldızıydı! Şahin K. nın son hali sektör acımamış dedirtti! #5


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