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    Duy Beni'nin Ekim'i minicik elbisesiyle poz verdi! İlk yorum Bensu Soral'ın erkek kardeşinden...

    "Duy Beni" dizisinde Caner Topçu ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Rabia Soytürk, son pozlarıyla gündem oldu. Güzel oyuncuya ilk yorum o isimden geldi...
    • 07.09.2022 - 09:46
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    Duy Beni'nin Ekim'i minicik elbisesiyle poz verdi! İlk yorum Bensu Soral'ın erkek kardeşinden...

    "Duy Beni" sıra dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla yaza damga vuracak diziler arasında yerini aldı.

    Star TV'de yayınlanan Duy Beni, 8 Temmuz akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

    Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı "Duy Beni", konusu ile de dikkat çekti.

    Her sahnesinin nefes kestiği ve sırların açığa çıktığı Duy Beni dizisinde 'Ekim' karakterini canlandıran Rabia Soytürk, performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

    Geçtiğimiz günler, estetikli olduğuna dair iddiaları yalanlayan Soytürk, sosyal medyada çok konuşuldu.

    İlk yorum Bensu Soral'ın erkek kardeşinden...

    Güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geldi.

    Süper mini elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Soytürk'e ilk yorum Bensu Soral'ın kardeşi Bedirhan Soral'dan geldi.

    İşte, binlerce beğeni ve yorum alan o paylaşım...

    Duy Beni nin Ekim i minicik elbisesiyle poz verdi! İlk yorum Bensu Soral ın erkek kardeşinden... #1

    Duy Beni nin Ekim i minicik elbisesiyle poz verdi! İlk yorum Bensu Soral ın erkek kardeşinden... #2

    Duy Beni nin Ekim i minicik elbisesiyle poz verdi! İlk yorum Bensu Soral ın erkek kardeşinden... #3

    Duy Beni nin Ekim i minicik elbisesiyle poz verdi! İlk yorum Bensu Soral ın erkek kardeşinden... #4

    Duy Beni nin Ekim i minicik elbisesiyle poz verdi! İlk yorum Bensu Soral ın erkek kardeşinden... #5


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