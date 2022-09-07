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Duy Beni'nin Ekim'i minicik elbisesiyle poz verdi! İlk yorum Bensu Soral'ın erkek kardeşinden...

Duy Beni'nin Ekim'i minicik elbisesiyle poz verdi! İlk yorum Bensu Soral'ın erkek kardeşinden...

"Duy Beni" dizisinde Caner Topçu ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Rabia Soytürk, son pozlarıyla gündem oldu. Güzel oyuncuya ilk yorum o isimden geldi...