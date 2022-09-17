Duy Beni'nin Hazal'ı dekolteli poz verdi! Sosyal medya sallandı...

"Duy Beni" dizisinde Hazal karakterine hayat veren güzel oyuncu Meltem Akçöl, dekolteli pozlarıyla gündem oldu.

"Duy Beni" sıra dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla yaza damga vuracak diziler arasında yerini aldı.

Star TV'de yayınlanan Duy Beni, 8 Temmuz akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı "Duy Beni", konusu ile de dikkat çekti.

Her sahnesinin nefes kestiği ve sırların açığa çıktığı Duy Beni dizisinde 'Hazal'ı' karakterini canlandıran Meltem Akçöl, performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından yağtığı paylaşımlarla da adından söz ettiren genç oyuncu, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

Meltem Akçöl'ün bu pozları takipçilerinin ilgi odağı oldu.