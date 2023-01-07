Duy Beni'nin Hazal'ı Meltem Akçöl dekolteli pozlarıyla instagramı salladı! 'Göz kamaştırıcı güzellik'

Oyuncu Meltem Akçöl'ün instagram pozları sosyal medyanın gündemin oturdu. Güzel oyuncunun paylaşımlarına yorum yağdı. İşte o kareler..

Genç oyuncu Meltem Akçöl güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Meltem Akçöl şimdiye kadar iki dizide rol aldı.

İlk olarak 2021 yılında Kırık Hayatlar isimli dizide Deniz Yılmaz karakterine hayat veren Akçöl son olarak Star TV'de yayınlanan Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Hazal karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

Oyunculuk dışında sosyal medya ile de ilgilenen Meltem Akçöl'ün instagramda 1.4 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Meltem Akçöl'ün her paylaşımı yüz binlerce beğeni topluyor. İşte genç oyuncunun beğeni toplayan son instagram paylaşımı..