Duyan alıp geliyor! Kadir İnanır'ın biriktirmekten zevk aldığı şeye bakın... Usta sanatçı Kadir İnanır'ın ilginç bir hobisi bulunuyor. İnanır'ın evinde kurbağa objeleri koleksiyonu var...

Kariyerine fotoroman serüveni ile başlayan Kadir İnanır, ilk başrolünü "Kara Gözlüm" filminde oynadı.

Türkan Şoray ile muhteşem bir uyum yakalayan Kadir İnanır, yüzlerde projeye imza attı.

Tatar Ramazan ve Selvi Boylum Al Yazmalım ile akıllara kazınan Kadir İnanır, son olarak 2019 yılında "Kapı" isimli filmde rol aldı ve emekliye ayrıldı.

Sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen ve hiç evlenmeyen usta oyuncu Kadir İnanır, şimdilerde 74 yaşında.

Sağlık problemleriyle uğraşan ve hayat arkadaşı Jülide Kural ile vakit geçiren İnanır hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı.

Üç bin kurbağası var

Kadir İnanır'ın Göden (Fatsa ağzında kurbağa) koleksiyonu bulunuyor.

Türk sinemasının yaşayan efsanesi, kurbağa koleksiyonu ile ilgili Bugün gazetesine konuştu.

Kurbağalara olan sevgisinin çocukluk yaşlarında başladığını belirten İnanır, “Kurbağaları çok seviyorum. Bu sevgimi bilen herkes hediyeler getirdi. Bu sayede evin her yeri kurbağalarla doldu taştı. Tabii canlı değil bunlar obje kurbağalar” diyerek koleksiyonunda üç binin üzerinde kurbağa olduğunu açıkladı.

İnanır, “Dünyanın her yerinden dostlarım getirirdi, ben gittiğim tüm seyahatlerde toplardım. Ama artık herkes biliyor yerim kalmadı” dedi.