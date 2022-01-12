Duyanlar şoke oldu! Kulüp dizisinde Çelebi’nin gençliğini canlandıran oyuncu bakın kim çıktı

Duyanlar şoke oldu! Kulüp dizisinde Çelebi’nin gençliğini canlandıran oyuncu bakın kim çıktı

Netflix'in Türk yapımı Kulüp dizisinde, Fırat Tanış'ın hayat verdiği Çelebi karakterinin gençliğini görenler şaştı kaldı. Zira Çelebi'nin gençliğini canlandıran oyuncu bir yerden tanıdıktı.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Asude Kalebek'in yer aldığı Netflix'in Türk yapımı Kulüp dizisi, ilk kısmıyla büyük yankı uyandırmıştı.

Dört bölümlük ikinci kısmı da çok beğenilen Kulüp dizisinin en önemli karakterlerinden biri de ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın hayat verdiği Çelebi karakteriydi.

Dizinin ilk kısmında, kötü ve hain bir karakter olarak izleyici karşısına çıkan Çelebi, ikinci kısımda merhametiyle izleyicileri derinden etkiledi.

Çelebi ya da eski adıyla Aziz, aslında Matilda'nın geçmişinden gelen bir karakterdi. İlk kısımda çok net görünmeyen Aziz'in yüzü, dizinin ikinci kısmında daha net görüldü.

ÇELEBİ'NİN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRAN OYUNCU BAKIN KİM ÇIKTI

Çelebi yani Aziz karakterinin gençliğini canlandıran ismi gören izleyiciler, gözlerine inanamadı.

Çünkü Aziz'i canlandıran oyuncu Yargı dizisinin katili Engin'i canlandıran Onur Durmaz'dan başkası değildi.

Yargı dizisindeki performansıyla kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan yetenekli oyuncu, bu diziden önce Kulüp'te Çelebi'nin gençliğini canlandırdı.