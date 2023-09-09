Duygu Özaslan'ın ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Bonus gibi düşünün" Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Tiktok paylaşımında kadınlara ilişki tavsiyelerinde bulundu. Özaslan, "Erkeklere ihtiyacınız yok, bonus gibi düşünün" dedi.

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ensonhaber.com

Youtube'a makyaj videoları çekerek başlattığı sosyal medya kariyerine sosyal medya platformlarına devam eden Duygu Özaslan, yine gündem oldu.

Adını duyurduğu sıralarda uzun bir ilişkisi olan Özaslan, kameralar karşısında hayatından kesitler yayınladı.

Ayrılık kararının akabinde Maxim Mutaf ile yolları keşisen Duygu Özaslan, evlilik kararı aldı ve görkemli bir düğünle evlendi.

Kombinleri, açıklamaları ve hareketleriyle sık sık linç edilen Özaslan, şimdilerde TikTok'a oldukça aktif.

Son paylaşımı ile gündeme gelen fenomen, bu kez tebrik mesajları topladı.

sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Tiktok paylaşımında ilişki tavsiyeleri verdi.

"Zor olun"

"Dating tavsiyeleri" başlığıyla yayınladığı videoda "Liseden beri istediğim herkesle sevgili oldum, istediğim kişiyle de evlendim." diyen Özaslan şunları söyledi:

"Etrafımda bu basit şeyleri yapmayan kız arkadaşlarımı gördükçe çıldırıyorum. Bu kesinlikle bir tavsiye videosu değil. Eğer bir erkek sizden hoşlanıyorsa bilirsiniz, eğer bilemiyorsanız hoşlanmıyordur. Bu kadar basit. Size 'Zoru oynayın' demiyorum, zor olun. Planlarınız olsun, meşguliyetleriniz olsun. Anlatmaya çalıştığım, adım atmakla kovalamayı asla karıştırmayın.



İkinci kuralımız ise ulaşıldığınızda kolay, iyi vakit geçirilen biri olmak. O gün size hiç yazmadı, gece 3'te yazdı. Cevap vermiyorsunuz. Cevap vermek, sitemkar, şikayet eden bir cevap vermek, cevap vermektir."

Özaslan'ın bu tavsiyeleri sosyal medyada beğeni topladı.