Fuat Güner'in Özkan Uğur paylaşımı duygulandırdı: 'Sonsuza dek birlikteyiz kardeşim' 8 Temmuz'da hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur'un 52 yıllık dostu Fuat Güner'den duygusal bir paylaşım geldi. İşte, Fuat Güner'in o paylaşımı..

MFÖ grubunun üyelerinden olan usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. 69 yaşında hayata veda eden Özkan Uğur'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Özkan Uğur'un 52 yıllık dostu Fuat Güner dün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Fuat Güner, usta sanatçının ardından yaptığı duygusal paylaşım ile sosyal medyada gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından Özkan Uğur ile olan karelerini paylaşan Fuat Güner o paylaşıma şu notu ekledi;

"17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkanım… Burda ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim."