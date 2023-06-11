Ebru Polat dekolteyi abarttı! Sütyensiz pozlarına alevler yağdı "Yapma yanarız" Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü sanatçı Ebru Polat, cesur pozlarına bir yenisini ekledi. Göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerini mest etti.

Çıngıraklı, Hazmedemeyenlere Soda, Hava Çok Sıcak gibi şarkılarıyla kalplerde taht kuran Ebru Polat, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

3 buçuk milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Ebru Polat, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarıyla magazin dünyasını kasıp kavuran ünlü sanatçı açıklamalarıyla da gündeme geliyor.

Asıl mesleği avukat olan 39 yaşındaki Ebru Polat, bu kez sütyensiz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, mavi incecik elbisesiyle takipçilerini büyüledi. İç çamaşırı giymeyen Ebru Polat, göğüs dekoltesinden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı iddialı pozunu, “1 mi 2 mi, yorum sizin” notuyla paylaştı. Görenler kayıtsız kalamadı.

Ebru Polat'ın sütyensiz pozlarına "İkisi de", "Karar vermek zor", "2 çok güzel", "İkisi de harikulade", "Muhteşemsin" gibi yorumlar geldi.