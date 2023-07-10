Ebru Polat'ın bornozlu paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! "Turkish Kylie Jenner" Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, bu kez sınırları zorladı. Bornozlu pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya alevler yağdı.

Asıl mesleği avukat olan, ancak müzik piyasasında adından söz ettiren Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor.

3,5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabında verdiği cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı son olarak pembe bornozuyla verdiği pozu yayınladı. Gören gözlerine inanamadı.

Bornozlu pozuna alevler yağdı

Ebru Polat’ın bornozlu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri ünlü şarkıcının bu pozuna, "Aşkların en güzel", "Harikasın", "Alem duruşuna yollar yürüyüşüne hasta" gibi yorumlar geldi.