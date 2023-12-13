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Türk pop müziğinin iddialı isimlerinden biri olan Ebru Polat, sık sık sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla gündem oluşturmaya devam ediyor.
Sosyal medyada paylaştığı iddialı ve cesur görüntülerle yine dikkatleri üzerine çeken sanatçı, takipçilerini kendine hayran bırakıyor.
Ünlü isim, 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.
Avukatlık mesleğinin yanı sıra müzik kariyeriyle de adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez dekolteyi arşa çıkardı.
Ceketinin altına bir şey giymedi
40 yaşındaki Ebru Polat, kamuflaj desenli ceketiyle kamera karşısına geçti. Hem içine hem altına bir şey giymeyince olanlar oldu.
Verdiği cesur pozlarını yayınlayan ünlü isme adeta yorum yağdı.