Ebru Polat’ın cüretkar pozlar geldi, takipçileri akın etti "Altını giymeyi unutmuşsun" Ünlü şarkıcı Ebru Polat, cesur tarzı ve sahne performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak yeşil kamuflaj ceketiyle verdiği cesur pozları sosyal medyayı yıktı geçti.

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Türk pop müziğinin iddialı isimlerinden biri olan Ebru Polat, sık sık sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla gündem oluşturmaya devam ediyor.

Sosyal medyada paylaştığı iddialı ve cesur görüntülerle yine dikkatleri üzerine çeken sanatçı, takipçilerini kendine hayran bırakıyor.

Ünlü isim, 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Avukatlık mesleğinin yanı sıra müzik kariyeriyle de adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez dekolteyi arşa çıkardı.

Ceketinin altına bir şey giymedi

40 yaşındaki Ebru Polat, kamuflaj desenli ceketiyle kamera karşısına geçti. Hem içine hem altına bir şey giymeyince olanlar oldu.

Verdiği cesur pozlarını yayınlayan ünlü isme adeta yorum yağdı.